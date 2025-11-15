Ange-Yoan Bonny si confessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport a otto giorni dal derby contro il Milan. L'attaccante rivelazione di questa prima parte di stagione con la maglia dell'Inter racconta in primo luogo cosa ha imparato in questi primi mesi in nerazzurro: "Ho capito che serve tempo per capire dove sei, per realizzare quanto grande sia questo club. Poi, quando lo hai capito, devi renderti conto del livello della squadra, che si alza continuamente, già dall’allenamento: l’Inter è molto esigente, ti chiede sempre di più, ma mi trovo benissimo e imparo...".
Che cosa deve imparare di preciso?
"Il gioco spalle alla porta, qualche volta ho perso palloni stupidi. Poi migliorare il colpo di testa, ma anche la resistenza, visto che giochiamo ogni tre giorni e lavoriamo duramente. Durante la sosta ancora di più... In generale, anche le cose che ti vengono bene possono sempre essere fatte meglio".
Chi la sta aiutando in questo apprendistato?
"Ce ne sono tanti, ma con chi parla francese come Mkhitaryan è più facile. Marcus Thuram mi aiuta tanto e non solo da quando siamo compagni: già a Parma i suoi consigli sono stati preziosissimi. Mi spinge oltre, come anche i compagni italiani: vogliono che dia sempre il massimo senza cali".
Che cosa ha provato entrando e segnando la prima volta a San Siro?
"La prima volta è stata l’anno scorso col Parma: ero frastornato, lo stadio è così grande che sembra non finire mai, toglie il fiato. Quando giochi per l’Inter è diverso, ho avuto la fortuna di segnare subito col Toro: dopo il boato, nel rumore, non senti più niente. È bello, perché è tutto ovattato, è solo emozione".
Chi è stato decisivo nello scegliere il nerazzurro?
"L’anno scorso, in Parma-Inter, quella del 2-2, Bastoni mi butta giù e mi dice: 'Il prossimo anno vieni da noi...'. Sembrava un avvertimento, ma mi ha fatto piacere. Lui, Bisseck, Acerbi si fanno sentire in allenamento, aiutano a spingerti oltre".
A Parma quel giorno c’era pure Chivu: quanto è importante per lei?
"Moltissimo. A Milano il mister è la stessa persona vera che era a Parma, ha lo stesso modo di fare e di comunicare. Mi chiede sempre di essere disponibile per gli altri, di giocare prima per la squadra".
Cosa vorrebbe “prendere”, invece, dal gioco di Lautaro e Thuram?
"Vorrei avere la fame sotto porta di Lautaro: essere alla sua età il quarto marcatore della storia dell’Inter è straordinario. Lui vuole sempre segnare, che sia un gol bello o brutto non conta. Marcus, invece, sa fare tutto: gol, dribbling, assist. Forse con lui ho qualche similitudine di più, ma siamo diversi e possiamo giocare insieme. Vorrei prendere qualcosa anche da Pio, pochi difendono la palla come lui".
Cosa sale alla mente nel pensare al derby?
"Come fascino e grandezza vale Barça-Real. Mi sono rimasti in testa certi duelli come quello tra Dumfries e Theo. Sono due grandi squadre che non si odiano, ma in quei 90’ è una battaglia. Speriamo che, alla fine, tutto si colori di nerazzurro...".
Ma sarà già decisiva?
"No, perché siamo solo a novembre e può succedere di tutto, però il derby è già importante: poter prendere altri punti, non solo sul Milan, ma anche su Napoli, Roma e le altre che spingono da dietro, sarebbe un bel salto".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:58 TS - L'Inter ritrova i primi Nazionali: Dumfries già oggi ad Appiano, Lautaro domani sbarcherà a Milano
- 09:44 GdS - Futuro e tanto presente: Marotta spiega la scelta di puntare Chivu agli studenti della RCS Academy
- 09:29 CdS - Pio Esposito fenomeno che mancava all'Italia. Chivu e Gattuso non gli negano nulla
- 09:14 GdS - Lautaro quarto marcatore anche della storia dell'Argentina. Da martedì testa al Milan
- 09:00 CdS - Una poltrona per tre contro Leao: la scelta più difficile per Chivu in vista del derby
- 08:45 GdS - Gattuso non ha dubbi su Esposito: il futuro è suo. Contro la Norvegia titolare con Retegui
- 08:30 GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby
- 08:15 Bonny: "Io all'Inter, Bastoni me lo profetizzò. Chivu importantissimo per me. Il derby? Vale Barça-Real"
- 00:00 Uguali ma diversi
- 23:55 Mondiale a 48 squadre, i dubbi di Akanji: "La Champions allargata ha accusato un calo di qualità"
- 23:41 Zielinski contento: "Grande gara contro una big europea. Io centrocampista difensivo? Non è stato difficile"
- 23:26 El Shaarawy carica la Roma: "L'Inter e il Napoli sono due squadre molto attrezzate, ma nessuno sta dominando"
- 23:12 Scaroni: "Nuovo San Siro, ricadute in Lombardia per 3 miliardi. Ecco cosa nascerà nell'area del Meazza"
- 22:58 DeLa all'attacco delle istituzioni calcistiche: "In FIGC, UEFA e FIFA nessuno vuole lasciare la poltrona"
- 22:43 InterNazionali - La Croazia di Sucic è ai Mondiali: 3-1 alle Isole Far Oer. Pari tra Polonia e Olanda: i due interisti in campo 90'
- 22:29 Tiri totali in Serie A: solo Nico Paz e Kean davanti a Lautaro Martinez. Ma per il Toro c'è un dato negativo
- 22:15 Abodi: "Euro2032, dietro Roma e Torino c'è una corsa a sette. Ecco con chi compete Milano"
- 22:02 Ranking IFFHS di ottobre, l'Inter scavalcata dal Chelsea al terzo posto. Lontane le altre italiane
- 21:48 Avramov: "Spero che l'Inter del mio amico Kolarov vinca lo Scudetto. Stankovic jr. bene con la Serbia"
- 21:33 Argentina, Scaloni commenta il successo: "Buona prova, ma in alcune azioni avremmo potuto far meglio"
- 21:18 Si chiude il 2025 con l'Argentina di Lautaro: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese"
- 21:04 Milan, Jashari torna in campo e festeggia: "Bella sensazione. Voglio dare il massimo"
- 20:51 A Perisic il premio Show Your Heart, superato Sucic. "Ai giovani voglio trasmettere un concetto"
- 20:36 L'Argentina esalta la rete di Lautaro su assist di Messi: "Magia del 10 e finalizzazione del Toro"
- 20:22 Napoli, De Laurentiis lancia l'allarme: "Presto i giocatori alle nazionali e poi tornano rotti, così non si può andare avanti"
- 20:07 Lautaro, traguardo importante con l'Argentina: con la rete all'Angola arriva il sorpasso su Crespo
- 19:53 InterNazionali - Sucic e Zielinski titolari con Croazia e Polonia: in ballo c'è anche la maglia da titolare nel derby
- 19:38 Pagliuca punta sull'Inter per lo Scudetto: "Temevo una crisi di identità, Chivu ha ridato nuovo vigore"
- 19:24 Berisha: "Auguro a Gasperini di vincere lo scudetto, mi aspetto un finale di stagione deciso al fotofinish"
- 19:09 Lautaro ricambia il favore a Messi, la Pulga fa centro: l'Argentina batte l'Angola 2-0
- 19:00 Rivivi la diretta! INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA
- 18:53 Sommer candidato al Best FIFA Men's Goalkeeper, la motivazione: "Imprese europee che non si dimenticano"
- 18:40 Ecco perché San Siro è stato bocciato per Euro2032: allarmante la situazione per i media
- 18:25 Pizzi: "Penso che Marotta voglia i vertici FIGC. Potrebbe riportare il calcio italiano dove è sempre stato"
- 18:11 videoAssist di Messi, gol di Lautaro: il Toro sblocca l'amichevole milionaria tra Angola e Argentina
- 17:57 La Russa e la battuta agli arbitri: "Meno errori contro l'Inter che ne commettete tanti". Poi l'attacco al ct Gattuso
- 17:43 Marotta e la violenza nel calcio: "Noi come Inter portiamo avanti delle iniziative e abbiamo quattro referee manager"
- 17:29 Nuovo San Siro, Sullivan (studio Foster+Partners): "Il design è influenzato da contesto storico e memoria collettiva"
- 17:15 La Turchia di Calhanoglu ospita la Bulgaria, Montella anticipa: "Formazione? Potrebbero esserci delle sorprese"
- 17:00 Champions League, il 9 dicembre c'è Inter-Liverpool: dalle 16 di oggi il via alla vendita libera dei biglietti
- 16:47 Argentina-Angola, nessuna sorpresa: Lautaro Martinez titolare in attacco con Messi e Thiago Almada
- 16:31 Sky - Italia-Norvegia, possibile chance dal 1' per Pio Esposito. A centrocampo spazio per Frattesi
- 16:17 Da Chivu a Gattuso, la fiducia in Pio Esposito è totale. Ora l'ultimo tassello: la prima gioia a San Siro
- 16:03 Dall'U19 Femminile fino all'U15: tutti gli impegni del Settore Giovanile dell'Inter nel weekend
- 15:49 L'ex Inter Tonoli racconta il 'primo' Chivu: "Il ricordo che ho è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli"
- 15:34 Lasciò l'Inter per il Salisburgo, Ciardi: "Esperienza bella e complicata, ora ho meno paura di affrontare le difficoltà"
- 15:20 Mauro: "La Juve non è più un riferimento per i top italiani. E ormai in Italia arrivano gli scarti d'Europa..."
- 15:05 Spezia, Di Serio: "Nessuna pressione dopo l'addio di Esposito. Ognuno ha le sue carriere"
- 14:50 GdS - Dumfries domani sarà a Milano: lascia il ritiro olandese per precauzione. L'obiettivo è recuperare per il derby
- 14:36 Francia, Deschamps: "Se ho trovato un'ossatura di squadra? Troppi infortuni, questo è il mio rammarico"
- 14:21 Mondiale 2026, Carlos Augusto può sperare. Ancelotti: "Dubbi fino all'ultimo, possono succedere molte cose"
- 14:07 Qui Milan - Novanta minuti per Pulisic e Jashari nella sconfitta in amichevole con la Virtus Entella
- 13:52 Marotta: "Coraggiosi a scegliere Chivu, c'era chi evocava Mourinho. Benefici dal nuovo stadio". Poi svela: "Pellegrini mi voleva all'Inter"
- 13:38 Playoff Mondiale, la FIGC ragiona sullo stadio per la semifinale: San Siro in lizza insieme ad altri due impianti
- 13:24 Marino: "Zaniolo, per ora operazione molto positiva. Al contrario di quella di Sanchez della passata stagione"
- 13:10 Sky - Dumfries torna in Italia: leggero fastidio alla caviglia. Per l'Inter la situazione non sembra preoccupante
- 12:56 Moretto: "Al-Nassr-Brozovic, dialoghi in corso per il rinnovo. Sul suo possibile ritorno in Italia..."
- 12:42 Pio Esposito timbra anche in Nazionale: "Il gol mi fa stare più tranquillo, ma potevo farne di più"
- 12:28 Milan, Pulisic: "Lo scudetto è il nostro obiettivo. L'infortunio? Ora mi sento molto meglio"
- 12:14 Koeman: "Nella Polonia ammiro Zielinski dell'Inter, è un giocatore molto creativo"
- 12:00 Il sinistro di DIMARCO e la TESTA di ESPOSITO: gli INTERISTI salvano l'ITALIA. ALLARME DUMFRIES
- 11:56 Dumfries salta Polonia-Paesi Bassi: il laterale dell'Inter non è nella lista dei 23 convocati di Ronald Koeman
- 11:45 GdS - Inter regina di cross, gol e tiri (fatti e subiti). Manca attenzione in difesa?
- 11:30 Messaggero - L'Inter fa sul serio per Mario Gila: 20 milioni di euro sul tavolo. Lotito chiede di più. E a gennaio...
- 11:16 GdS - Napoli, altra tegola: Anguissa dovrà saltare 18-20 partite
- 11:02 CdS - Inter, l'attacco è completo: 4 punte e 6 possibili combinazioni
- 10:48 Pagelle CdS - Dimarco fondamentale, Esposito ancora in gol
- 10:34 TS - Stankovic jr, comunque vada sarà un successo: l'Inter vuole riacquistarlo, ma ci sono altre ipotesi sul tavolo
- 10:20 Bergomi duro con l'Italia, ma promuove Pio: "I cambi hanno portato i gol". Poi bacchetta Buffon
- 10:06 Terza maglia Inter 2026/27, si torna al passato: omaggio alla Uefa '98