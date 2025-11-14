Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è intervenuto al Forum Motore Italia – America’s Cup organizzata da Milano Finanza. Focus sulle nazionali, con una bordata vera e propria soprattutto per quel che riguarda gli infortunati: "Presto i miei giocatori e poi me li ritrovo rotti. Rrahmani è tornato rotto, Anguissa pure. Così non si può andare avanti. Bisogna ridurre squadre e partite, evitare continue soste e concentrare gli impegni internazionali in un periodo definito. I giocatori sono dipendenti dei club e chi paga gli stipendi dovrebbe avere voce in capitolo”. Da qui la proposta di un indennizzo obbligatorio e di una finestra straordinaria di mercato per rimediare ai danni", le parole riprese da TuttoNapoli.