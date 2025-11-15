"Ribaltarla è difficile. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l'ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere". Così Federico Dimarco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Norvegia, toglie di mezzo le residue illusioni di un sorpasso fantascientifico ai danni degli scandinavi all'ultima curva del girone di qualificazione ai Mondiali: "Affronteremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata. Ma noi non siamo quelli dell'andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva", ha poi aggiunto l'esterno dell'Inter.

Dimarco ha poi parlato del suo compagno di squadra Pio Esposito: "È un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All'Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo".