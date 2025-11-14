Ardon Jashari, centrocampista del Milan, si è concesso ai microfoni ufficiali del club rossonero dopo il ko in amichevole contro l'Entella. Lo svizzero è tornato in campo dopo l'infortunio rimediato ad agosto.

"E' stato un percorso lungo, dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione - le sue parole -. Tornare a giocare è sempre un po' difficilequando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".

"Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. Mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato - ha aggiunto -. Ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo. Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".