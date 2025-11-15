Non sbaglia mai dal dischetto Hakan Calhanoglu. Dopo le innumerevoli realizzazioni con la maglia dell'Inter, è arrivato il timbro anche in nazionale per il centrocampista nerazzurro. Implacabile conclusione dagli undici metri che ha permesso alla Turchia di passare in vantaggio contro la Bulgaria (gara in corso di svolgimento). La formazione di Montella si trova a 3 lunghezze dalla capolista Spagna e dovrà, con tutta probabilità, passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026.

Hakan Çalhanoğlu great penalty kick!



World Cup Qualification | Türkiye 1-0 Bulgariapic.twitter.com/NasCNglI5Y — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 15, 2025