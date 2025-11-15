Non sbaglia mai dal dischetto Hakan Calhanoglu. Dopo le innumerevoli realizzazioni con la maglia dell'Inter, è arrivato il timbro anche in nazionale per il centrocampista nerazzurro. Implacabile conclusione dagli undici metri che ha permesso alla Turchia di passare in vantaggio contro la Bulgaria (gara in corso di svolgimento). La formazione di Montella si trova a 3 lunghezze dalla capolista Spagna e dovrà, con tutta probabilità, passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026.
Hakan Çalhanoğlu great penalty kick!— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 15, 2025
World Cup Qualification | Türkiye 1-0 Bulgariapic.twitter.com/NasCNglI5Y
Sezione: News / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 18:30
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Zuberek e Wullaert: chi vincerà l'eFootball Goal of the Month di ottobre?
Frattesi in campo con la Norvegia, Gattuso: "Domani partirà dal primo minuto". E c'è la replica a La Russa
Altobelli esalta Esposito: "Può diventare un campione. Se l'Inter ci punta è perché ha un potenziale enorme"
Altre notizie
Sabato 15 nov
- 18:30 videoInfallibile dal dischetto: Calhanoglu è una garanzia, Turchia in vantaggio contro la Bulgaria
- 18:15 Tutti a casa. Anzi no!
- 18:02 Haaland: "Pio Esposito? Non so molto di lui, sono onesto. Ma se gioca nell'Inter è perché ha qualità"
- 17:48 Pinetina, oggi lavoro per tre degli infortunati: presente Dumfries. Domani giornata di riposo per tutti
- 17:40 InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
- 17:35 Primavera 1, gli orari delle prime gare del 2026: con Juve e Milan si gioca di sabato alle 13
- 17:20 Sarri, De Laurentiis, Ancelotti e ora... Dimarco: focus sui calendari intasati, ma all'orizzonte nessun cambiamento
- 17:07 Futuro Sommer lontano dall'Inter? Moretto: "Permanenza più che in bilico, valutazioni a inizio 2026"
- 16:53 Scaroni sicuro: "Gli stadi moderni primo passo per far ripartire il calcio italiano e non solo"
- 16:39 Abodi: "Sugli stadi c'è un cambio di ritmo. Nel 2026 apriranno almeno tre nuovi cantieri"
- 16:25 Suwarso disincantato su Nico Paz: "Il Real Madrid vuole mantenere la recompra. Speriamo resti qui a lungo"
- 16:10 Lumezzane, Malotti: "Inter U23? La C è un campionato tosto e per loro rappresenta uno step ideale"
- 15:56 Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Zuberek e Wullaert: chi vincerà l'eFootball Goal of the Month di ottobre?
- 15:41 L'ass. Riva: "Il nuovo San Siro ci farà sognare come il Meazza. E sarà uno stadio per tutti"
- 15:27 Calhanoglu carica la Turchia: "Ai Mondiali per mostrare tutta la nostra potenza al mondo"
- 15:12 Frattesi in campo con la Norvegia, Gattuso: "Domani partirà dal primo minuto". E c'è la replica a La Russa
- 14:57 Il Messaggero - Frendrup, il Genoa spara alto: oltre all'Inter, c'è anche la Roma sul giocatore
- 14:43 Gattuso allenta la pressione su Pio Esposito: "Non ha esami, sta dimostrando un sacco di cose"
- 14:37 Dimarco: "Esposito giovane e forte, va lasciato crescere senza pressioni. Avrà inciampi e noi lo aiuteremo"
- 14:28 Dimarco a Sky: "Felice della fiducia di Chivu e Gattuso. Alla fine dell'anno scorso ho sofferto, però..."
- 14:15 Como, Suwarso: "Inter su Fabregas? Saputo dai giornalisti. Però gli ho già chiesto di pensare ad un sostituto"
- 14:00 Altobelli esalta Esposito: "Può diventare un campione. Se l'Inter ci punta è perché ha un potenziale enorme"
- 13:46 Croazia, Dalic: "Complimenti a tutti per la qualificazione, ma quanto fatto finora non importa. Testa al Mondiale"
- 13:31 Pisacane promuove Caprile: "Ha leadership, talento e personalità. Meritava la Nazionale"
- 13:17 Materazzi acquista l'ex cinema Lilli di Perugia: "Stavolta sono stato io a supportare l'idea di mia moglie Daniela"
- 13:03 Il Messaggero - Pellegrini-Roma, rinnovo complicato. L'Inter lo segue da oltre un anno: colpo a zero?
- 12:49 Il Messaggero - Lazio, incontro di mercato tra Lotito e Sarri: costi alti per Zielinski e Frattesi
- 12:35 Atalanta, Percassi spiega la scelta Palladino al Corriere della Sera. E chiede di non toccare il tema Lookman
- 12:21 CdS - Dumfries, il derby non sembra a rischio ma serve prudenza. Martedì anche Darmian in gruppo
- 12:07 Il Giorno - Niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali. Forza Italia attacca: "Dilettanti allo sbaraglio"
- 11:53 Reijnders: "Il derby sarà difficile, ma ho fiducia nel Milan: contro l'Inter vincerà. Spero nella seconda stella"
- 11:39 Capitan Giannini carica la Roma: "Scudetto? L'entusiasmo fa volare. Se arriva un centravanti ci divertiamo"
- 11:24 Scaroni: "Nuovo San Siro, percorso completato in grande sintonia con Katherine Ralph e l'Inter. Vogliamo..."
- 11:10 GdS - Dumfries, visite in Olanda e rientro precauzionale: oggi nuovi test. Ecco cosa filtra per il derby
- 10:55 Bonny su Pio Esposito: "Teniamo gli occhi apertissimi, ma le orecchie chiuse. Se giochi all'Inter hai pressione, ma..."
- 10:40 Kjaer svela: "Nel 2008 l'Inter voleva prendermi. Eriksen? Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato"
- 10:26 Ancora Bonny: "Punto a segnare ogni anno di più, sfidando me stesso. Ma conta rendere fieri i tifosi"
- 10:12 Atletico, Llorente: "Inter grande squadra, con Chivu non è cambiata. Negli ultimi 3 anni noi gli unici ad eliminarla"
- 09:58 TS - L'Inter ritrova i primi Nazionali: Dumfries già oggi ad Appiano, Lautaro domani sbarcherà a Milano
- 09:44 GdS - Futuro e tanto presente: Marotta spiega la scelta di puntare Chivu agli studenti della RCS Academy
- 09:29 CdS - Pio Esposito fenomeno che mancava all'Italia. Chivu e Gattuso non gli negano nulla
- 09:14 GdS - Lautaro quarto marcatore anche della storia dell'Argentina. Da martedì testa al Milan
- 09:00 CdS - Una poltrona per tre contro Leao: la scelta più difficile per Chivu in vista del derby
- 08:45 GdS - Gattuso non ha dubbi su Esposito: il futuro è suo. Contro la Norvegia titolare con Retegui
- 08:30 GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby
- 08:15 Bonny: "Io all'Inter, Bastoni me lo profetizzò. Chivu importantissimo per me. Il derby? Vale Barça-Real"
- 00:00 Uguali ma diversi
Venerdì 14 nov
- 23:55 Mondiale a 48 squadre, i dubbi di Akanji: "La Champions allargata ha accusato un calo di qualità"
- 23:41 Zielinski contento: "Grande gara contro una big europea. Io centrocampista difensivo? Non è stato difficile"
- 23:26 El Shaarawy carica la Roma: "L'Inter e il Napoli sono due squadre molto attrezzate, ma nessuno sta dominando"
- 23:12 Scaroni: "Nuovo San Siro, ricadute in Lombardia per 3 miliardi. Ecco cosa nascerà nell'area del Meazza"
- 22:58 DeLa all'attacco delle istituzioni calcistiche: "In FIGC, UEFA e FIFA nessuno vuole lasciare la poltrona"
- 22:43 InterNazionali - La Croazia di Sucic è ai Mondiali: 3-1 alle Isole Far Oer. Pari tra Polonia e Olanda: i due interisti in campo 90'
- 22:29 Tiri totali in Serie A: solo Nico Paz e Kean davanti a Lautaro Martinez. Ma per il Toro c'è un dato negativo
- 22:15 Abodi: "Euro2032, dietro Roma e Torino c'è una corsa a sette. Ecco con chi compete Milano"
- 22:02 Ranking IFFHS di ottobre, l'Inter scavalcata dal Chelsea al terzo posto. Lontane le altre italiane
- 21:48 Avramov: "Spero che l'Inter del mio amico Kolarov vinca lo Scudetto. Stankovic jr. bene con la Serbia"
- 21:33 Argentina, Scaloni commenta il successo: "Buona prova, ma in alcune azioni avremmo potuto far meglio"
- 21:18 Si chiude il 2025 con l'Argentina di Lautaro: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese"
- 21:04 Milan, Jashari torna in campo e festeggia: "Bella sensazione. Voglio dare il massimo"
- 20:51 A Perisic il premio Show Your Heart, superato Sucic. "Ai giovani voglio trasmettere un concetto"
- 20:36 L'Argentina esalta la rete di Lautaro su assist di Messi: "Magia del 10 e finalizzazione del Toro"
- 20:22 Napoli, De Laurentiis lancia l'allarme: "Presto i giocatori alle nazionali e poi tornano rotti, così non si può andare avanti"
- 20:07 Lautaro, traguardo importante con l'Argentina: con la rete all'Angola arriva il sorpasso su Crespo
- 19:53 InterNazionali - Sucic e Zielinski titolari con Croazia e Polonia: in ballo c'è anche la maglia da titolare nel derby
- 19:38 Pagliuca punta sull'Inter per lo Scudetto: "Temevo una crisi di identità, Chivu ha ridato nuovo vigore"
- 19:24 Berisha: "Auguro a Gasperini di vincere lo scudetto, mi aspetto un finale di stagione deciso al fotofinish"
- 19:09 Lautaro ricambia il favore a Messi, la Pulga fa centro: l'Argentina batte l'Angola 2-0
- 19:00 Rivivi la diretta! INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA
- 18:53 Sommer candidato al Best FIFA Men's Goalkeeper, la motivazione: "Imprese europee che non si dimenticano"