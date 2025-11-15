Ottobre particolarmente ricco di impegni per le squadre dell'Inter, dalla prima squadra di Cristian Chivu ad Inter U23 e Inter Women. Tutte sfide ricche di gol pesanti e bellissimi: è arrivato il momento per i supporters nerazzurri di scegliere l'eFootball Goal of the month tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile, Inter Women e Inter U23. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.

I tifosi potranno scegliere tra il chirurgico gol di Federico Dimarco contro la Cremonese, la perla di Petar Sucic e il destro da fuori area di Hakan Calhanoglu contro la Fiorentina, lo spettacolare gol di testa di Jan Zuberek contro l'Ospitaletto e il vincente tiro a giro di Tessa Wullaert contro la Ternana.