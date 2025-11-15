Giornata di vigilia per la nazionale italiana, che domani sera affronterà a San Siro la Norvegia. Gennaro Gattuso, CT degli azzurri, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi anche su Pio Esposito: "Pio non ha esami, deve giocare e non farsi prendere dalla pressione. È giovane ma sta dimostrando un sacco di cose, deve fare il Pio che conosciamo, aiutare i compagni, battagliare e buttarla dentro se avrà l'occasione", ha detto Gattuso.

Il CT ha poi ribadito in conferenza stampa: "Stiamo parlando di un calciatore che per l'età che ha è molto maturo. Ho parlato con lui di questa roba qui, anche all'Inter ha una concorrenza molto importante e non deve vivere ogni partita come quella in cui deve dimostrare qualcosa. Domani non deve dimostrare nulla, deve fare il Pio".