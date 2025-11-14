Denzel Dumfries non è stato inserito da Ronald Koeman nella lista dei 23 giocatori convocati per Polonia-Paesi Bassi, gara valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Ieri sera, il ct degli Orange aveva annunciato che il laterale dell'Inter era in dubbio per un problema fisico di cui avrebbe parlato con il dottore. Evidentemente, nelle scorse ore, lo staff medico ha informato il tecnico dell'indisponibilità dell'ex PSV che, come si legge su NOS, martedì scorso, durante l'allenamento, aveva lasciato il campo per sedersi a bordo campo, senza scarpe, per un infortunio non meglio specificato.