"In genere è mia moglie Daniela ad assecondare i miei progetti. Stavolta, invece, l’idea è soprattutto sua e io sono contento di supportarla. Diciamo che l’iniziativa è stata sua all’80% e io l’ho seguita". A parlare al Corriere della Sera è Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter spiega così la decisione di acquistare l’ex cinema Lilli, una sala storica di Perugia che era chiusa ormai da più di vent'anni.

Matrix spiega che "Daniela è legata sentimentalmente a quel posto perché da bambina ci andava con la sua mamma a vedere i film della Disney. Tutti noi da bambini a Natale andavamo a vedere i cartoni: a Perugia venivano trasmessi solo in quel cinematografo. E Daniela per la prima volta scoprì la magia del cinema al Lilli. Del resto - prosegue Materazzi -, non è stato difficile convincermi perché non distante c’è lo stadio Santa Giuliana. Dal momento che Perugia, quando ero ragazzo, calcisticamente mi ha adottato e mi ha permesso di spiccare il volo, ora ho trovato un modo per ripagare il territorio e la comunità. Vogliamo che diventi uno spazio polifunzionale dedicato alla cultura in ogni sua forma: gli spettacoli, le mostre, il teatro, l’intrattenimento e soprattutto la musica. Sarebbe bello che venisse consacrato per la “prima” dei cantanti. In Umbria c’è una grande tradizione di festival, mi riferisco alla kermesse del jazz. Non vogliamo arrivare a tanto, ma l’intenzione è quella di diventare riconoscibili con un programma e un’impronta definita".