Martina Riva, assessora allo Sport del Comune di Milano, è stata ospite del canale Youtube Milan Vibes per parlare del progetto del nuovo stadio di San Siro. Queste le parole riportate da Pianetamilan.it: "Sicuramente è stato un momento storico, come hai appena detto è un momento in cui Milano ha detto grazie al passato, ma sì al futuro. Un futuro sportivo con un'infrastruttura moderna, con due squadre che credono nella nostra città, oltre a investirci, e che faranno ricadere l'investimento di più di 1 miliardo su un quartiere che è centrale per la nostra città e su cui cerchiamo di investire ogni giorno dal punto di vista sociale, sportivo, di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Milano dal 7 novembre ha iniziato un nuovo percorso per essere alla pari con le grandi città calcistiche europee e globali ovviamente, con un grande traguardo che è quello degli Europei del 2032 in cui speriamo appunto di essere pronti, anzi siamo certi di essere pronti, per cui dobbiamo lavorare con molta intensità e quindi appunto questo vuol dire aver firmato il contratto il 7 di novembre".
Riva illustra poi i passi successivi: "Nel 2026 dovrebbe scattare la prima fase, con la demolizione del tunnel Patroclo, da ricostruire un po' più distante dalle case di via Tesio. Nel febbraio del 2026 si avrà l'inizio della redazione del Pfte, quindi diciamo del progetto. A luglio del 2026 ci sarà l'ultima azione quindi la presentazione di questo progetto, poi si partirà con la conferenza dei servizi: diciamo che da ottobre 2027 alla fine del 2030 vi sarà la fase di realizzazione del nuovo stadio. Le squadre dicono che dal 2031 si avrà il nuovo stadio, per la città è molto importante che lo stadio sia pronto e in grado di ospitare gli Europei del 2032 e poi si avrà l'inaugurazione del comparto polifunzionale, quindi tutto il resto, non il nuovo stadio che sarà già pronto ma tutto il resto, a fine 2035 e così via. Alla fine in tutti questi grandi progetti di rigenerazione urbana ci si mette decenni; se pensate City Life è perfettamente funzionante ma è ancora in costruzione in parte, per cui i tempi sono veramente lunghissimi, queste comunque sono le tappe fondamentali".
L'assessora garantisce che il nuovo San Siro sarà uno stadio per tutti: "Uno dei passaggi fondamentali in questi sei anni è stata la delibera del 2023, dove il consiglio comunale ha posto dei cosiddetti paletti per consentire di andare avanti con questo procedimento per lo stadio, in particolare il consiglio comunale ha chiesto che lo stadio avesse come minimo 70.000 posti, oggi parliamo di 71. 500 e che i posti, cosiddetti popolari, all'interno dello stadio, non diminuiscano, quindi che siano pari a quelli di oggi. Questo significa che i prezzi ovviamente saliranno perché le squadre hanno in mente, come avviene in tutto il mondo, di avere più posti Premium, l'Hospitality per gli sponsor, per tutto quello che è il mondo business che graviterà inevitabilmente all'interno del nuovo stadio, ma c'è questa attenzione affinché il calcio rimanga anche a disposizione della città, dei cittadini, dei tifosi di oggi e di domani".
Importante, comunque, il fatto di aver mantenuto le due squadre in città: "Da tifosa vuol dire tutto, Milano si identifica chiaramente con i due club, con Inter e Milan. Le squadre sono parte della cultura cittadina, sono parte del patrimonio cittadino: quando in città si gioca il derby si ferma l'Italia, parte d'Europa, quando si gioca una partita di Champions 200 paesi nel mondo si ricordano dell'esistenza della nostra città, si incuriosiscono, magari decidono di passare un weekend della loro vita nella nostra città, quindi è proprio pura promozione il fatto di avere due club del genere in città. Io sono sicura che assolutamente non sarà meno simbolico e meno di qualità del Meazza attuale, da tifosa non posso non dire che mi emoziona non entrare più al Meazza, nel senso che tutti noi abbiamo tanti ricordi dentro questo stadio e li avremo, perché comunque il Meazza rimarrà stadio di Inter e Milan fino alla costruzione del nuovo stadio, ma non ho dubbi che il nuovo stadio ci farà innamorare di sé esattamente come ha fatto il Meazza per tutti noi piccoli e grandi tifosi, quindi sono sicura che gli architetti a cui è stato dato il mandato ci faranno sognare ancora", ha concluso.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:15 Tutti a casa. Anzi no!
- 18:02 Haaland: "Pio Esposito? Non so molto di lui, sono onesto. Ma se gioca nell'Inter è perché ha qualità"
- 17:48 Pinetina, oggi lavoro per tre degli infortunati: presente Dumfries. Domani giornata di riposo per tutti
- 17:40 InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
- 17:35 Primavera 1, gli orari delle prime gare del 2026: con Juve e Milan si gioca di sabato alle 13
- 17:20 Sarri, De Laurentiis, Ancelotti e ora... Dimarco: focus sui calendari intasati, ma all'orizzonte nessun cambiamento
- 17:07 Futuro Sommer lontano dall'Inter? Moretto: "Permanenza più che in bilico, valutazioni a inizio 2026"
- 16:53 Scaroni sicuro: "Gli stadi moderni primo passo per far ripartire il calcio italiano e non solo"
- 16:39 Abodi: "Sugli stadi c'è un cambio di ritmo. Nel 2026 apriranno almeno tre nuovi cantieri"
- 16:25 Suwarso disincantato su Nico Paz: "Il Real Madrid vuole mantenere la recompra. Speriamo resti qui a lungo"
- 16:10 Lumezzane, Malotti: "Inter U23? La C è un campionato tosto e per loro rappresenta uno step ideale"
- 15:56 Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Zuberek e Wullaert: chi vincerà l'eFootball Goal of the Month di ottobre?
- 15:41 L'ass. Riva: "Il nuovo San Siro ci farà sognare come il Meazza. E sarà uno stadio per tutti"
- 15:27 Calhanoglu carica la Turchia: "Ai Mondiali per mostrare tutta la nostra potenza al mondo"
- 15:12 Frattesi in campo con la Norvegia, Gattuso: "Domani partirà dal primo minuto". E c'è la replica a La Russa
- 14:57 Il Messaggero - Frendrup, il Genoa spara alto: oltre all'Inter, c'è anche la Roma sul giocatore
- 14:43 Gattuso allenta la pressione su Pio Esposito: "Non ha esami, sta dimostrando un sacco di cose"
- 14:37 Dimarco: "Esposito giovane e forte, va lasciato crescere senza pressioni. Avrà inciampi e noi lo aiuteremo"
- 14:28 Dimarco a Sky: "Felice della fiducia di Chivu e Gattuso. Alla fine dell'anno scorso ho sofferto, però..."
- 14:15 Como, Suwarso: "Inter su Fabregas? Saputo dai giornalisti. Però gli ho già chiesto di pensare ad un sostituto"
- 14:00 Altobelli esalta Esposito: "Può diventare un campione. Se l'Inter ci punta è perché ha un potenziale enorme"
- 13:46 Croazia, Dalic: "Complimenti a tutti per la qualificazione, ma quanto fatto finora non importa. Testa al Mondiale"
- 13:31 Pisacane promuove Caprile: "Ha leadership, talento e personalità. Meritava la Nazionale"
- 13:17 Materazzi acquista l'ex cinema Lilli di Perugia: "Stavolta sono stato io a supportare l'idea di mia moglie Daniela"
- 13:03 Il Messaggero - Pellegrini-Roma, rinnovo complicato. L'Inter lo segue da oltre un anno: colpo a zero?
- 12:49 Il Messaggero - Lazio, incontro di mercato tra Lotito e Sarri: costi alti per Zielinski e Frattesi
- 12:35 Atalanta, Percassi spiega la scelta Palladino al Corriere della Sera. E chiede di non toccare il tema Lookman
- 12:21 CdS - Dumfries, il derby non sembra a rischio ma serve prudenza. Martedì anche Darmian in gruppo
- 12:07 Il Giorno - Niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali. Forza Italia attacca: "Dilettanti allo sbaraglio"
- 11:53 Reijnders: "Il derby sarà difficile, ma ho fiducia nel Milan: contro l'Inter vincerà. Spero nella seconda stella"
- 11:39 Capitan Giannini carica la Roma: "Scudetto? L'entusiasmo fa volare. Se arriva un centravanti ci divertiamo"
- 11:24 Scaroni: "Nuovo San Siro, percorso completato in grande sintonia con Katherine Ralph e l'Inter. Vogliamo..."
- 11:10 GdS - Dumfries, visite in Olanda e rientro precauzionale: oggi nuovi test. Ecco cosa filtra per il derby
- 10:55 Bonny su Pio Esposito: "Teniamo gli occhi apertissimi, ma le orecchie chiuse. Se giochi all'Inter hai pressione, ma..."
- 10:40 Kjaer svela: "Nel 2008 l'Inter voleva prendermi. Eriksen? Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato"
- 10:26 Ancora Bonny: "Punto a segnare ogni anno di più, sfidando me stesso. Ma conta rendere fieri i tifosi"
- 10:12 Atletico, Llorente: "Inter grande squadra, con Chivu non è cambiata. Negli ultimi 3 anni noi gli unici ad eliminarla"
- 09:58 TS - L'Inter ritrova i primi Nazionali: Dumfries già oggi ad Appiano, Lautaro domani sbarcherà a Milano
- 09:44 GdS - Futuro e tanto presente: Marotta spiega la scelta di puntare Chivu agli studenti della RCS Academy
- 09:29 CdS - Pio Esposito fenomeno che mancava all'Italia. Chivu e Gattuso non gli negano nulla
- 09:14 GdS - Lautaro quarto marcatore anche della storia dell'Argentina. Da martedì testa al Milan
- 09:00 CdS - Una poltrona per tre contro Leao: la scelta più difficile per Chivu in vista del derby
- 08:45 GdS - Gattuso non ha dubbi su Esposito: il futuro è suo. Contro la Norvegia titolare con Retegui
- 08:30 GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby
- 08:15 Bonny: "Io all'Inter, Bastoni me lo profetizzò. Chivu importantissimo per me. Il derby? Vale Barça-Real"
- 00:00 Uguali ma diversi
- 23:55 Mondiale a 48 squadre, i dubbi di Akanji: "La Champions allargata ha accusato un calo di qualità"
- 23:41 Zielinski contento: "Grande gara contro una big europea. Io centrocampista difensivo? Non è stato difficile"
- 23:26 El Shaarawy carica la Roma: "L'Inter e il Napoli sono due squadre molto attrezzate, ma nessuno sta dominando"
- 23:12 Scaroni: "Nuovo San Siro, ricadute in Lombardia per 3 miliardi. Ecco cosa nascerà nell'area del Meazza"
- 22:58 DeLa all'attacco delle istituzioni calcistiche: "In FIGC, UEFA e FIFA nessuno vuole lasciare la poltrona"
- 22:43 InterNazionali - La Croazia di Sucic è ai Mondiali: 3-1 alle Isole Far Oer. Pari tra Polonia e Olanda: i due interisti in campo 90'
- 22:29 Tiri totali in Serie A: solo Nico Paz e Kean davanti a Lautaro Martinez. Ma per il Toro c'è un dato negativo
- 22:15 Abodi: "Euro2032, dietro Roma e Torino c'è una corsa a sette. Ecco con chi compete Milano"
- 22:02 Ranking IFFHS di ottobre, l'Inter scavalcata dal Chelsea al terzo posto. Lontane le altre italiane
- 21:48 Avramov: "Spero che l'Inter del mio amico Kolarov vinca lo Scudetto. Stankovic jr. bene con la Serbia"
- 21:33 Argentina, Scaloni commenta il successo: "Buona prova, ma in alcune azioni avremmo potuto far meglio"
- 21:18 Si chiude il 2025 con l'Argentina di Lautaro: "Approfitto di ogni momento per rappresentare il mio Paese"
- 21:04 Milan, Jashari torna in campo e festeggia: "Bella sensazione. Voglio dare il massimo"
- 20:51 A Perisic il premio Show Your Heart, superato Sucic. "Ai giovani voglio trasmettere un concetto"
- 20:36 L'Argentina esalta la rete di Lautaro su assist di Messi: "Magia del 10 e finalizzazione del Toro"
- 20:22 Napoli, De Laurentiis lancia l'allarme: "Presto i giocatori alle nazionali e poi tornano rotti, così non si può andare avanti"
- 20:07 Lautaro, traguardo importante con l'Argentina: con la rete all'Angola arriva il sorpasso su Crespo
- 19:53 InterNazionali - Sucic e Zielinski titolari con Croazia e Polonia: in ballo c'è anche la maglia da titolare nel derby
- 19:38 Pagliuca punta sull'Inter per lo Scudetto: "Temevo una crisi di identità, Chivu ha ridato nuovo vigore"
- 19:24 Berisha: "Auguro a Gasperini di vincere lo scudetto, mi aspetto un finale di stagione deciso al fotofinish"
- 19:09 Lautaro ricambia il favore a Messi, la Pulga fa centro: l'Argentina batte l'Angola 2-0
- 19:00 Rivivi la diretta! INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA
- 18:53 Sommer candidato al Best FIFA Men's Goalkeeper, la motivazione: "Imprese europee che non si dimenticano"
- 18:40 Ecco perché San Siro è stato bocciato per Euro2032: allarmante la situazione per i media