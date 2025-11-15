Denzel Dumfries non è da considerare a rischio per il Derby di Milano del 23 novembre. La Gazzetta dello Sport non usa troppi giri di parole per aggiornare sulle condizioni fisiche del laterale nerazzurro, che nelle ultime ore ha accusato un leggero problema alla caviglia sinistra: il rientro anticipato dal ritiro dell’Olanda è del tutto precauzionale.
L'ex PSV, tornato a Milano dopo che il ct Ronald Koeman aveva deciso di escluderlo per la sfida di qualificazione Mondiale contro la Polonia, "si è sottoposto ad una risonanza già con la sua nazionale e nella giornata di oggi ad Appiano Gentile verrà visitato anche dall’equipe medica nerazzurra - scrive la rosea -. Non si annunciano grandi problematiche o peggio ancora assenze all’orizzonte: la decisione, come detto, è arrivata in via preventiva, onde evitare ricadute o problematiche più gravi".
Dumfries dovrebbe dunque occupare regolarmente il suo posto sulla fascia destra anche contro il Milan. La sua eventuale assenza avrebbe obbligato Chivu a rilanciare Luis Henrique o a slittare da quella parte Carlos Augusto dopo l'esperimento ben riuscito contro la Lazio. Problema che il tecnico nerazzurro non dovrà porsi per la super sfida contro i rossoneri.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
