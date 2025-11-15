Duro da digerire, per Martin Frese, l'autogol col quale ha condannato l'Hellas Verona ad un'immeritata sconfitta contro l'Inter qualche giorno fa. Ai microfoni del Corriere di Verona, il difensore danese racconta l'amarezza vissuta dopo lo sfortunato episodio: "Dopo l’autogol contro l’Inter non ho avuto una nottata facile. È stato un grande dispiacere, anche perché avevamo disputato un’ottima partita contro una squadra fortissima e avremmo meritato di strappare un punto. Detto questo, sono un professionista: sono cose che capitano e quell’episodio è già alle spalle".