Pio Esposito è il fenomeno che ci mancava, "l’attaccante che trasforma in oro tutti i palloni che gli capitano davanti" esordisce il Corriere dello Sport nel meritato elogio all'attaccante dell'Inter, ritratto della "freschezza di chi ha 20 anni e improvvisamente nel giro di una manciata di mesi si ritrova dalla serie B alla vista sul Mondiale (play off permettendo), portando entusiasmo, grinta, il piede pigiato sempre sull’acceleratore, anche in allenamento, aspetto questo che ha colpito Gattuso. Fa la riserva nell’Inter, eppure quando entra, segna".

L'infortunio di Kean ha favorito la titolarità e domani sera a San Siro, "sotto gli occhi degli affetti più cari, cercherà di vincere la battaglia contro Erling Haaland. Titolare e con un obiettivo, segnare il suo primo gol a San Siro, visto che fino ad oggi non c’è mai riuscito, né con Chivu, né con gli azzurri". Per prendere esempio dopo aver studiato "dal Rettore Emerito del gol, Halland, ci voleva una serata speciale" che Rino Gattuso, nelle rotazioni, "aveva già deciso di regalargli" dopo le quattro partenze dalla panchina, "sfruttando al meglio l’occasione che il destino gli ha regalato". La Norvegia sarà "una nuova tappa nel suo percorso di crescita, che Chivu nell’Inter e Gattuso in Nazionale stanno cercando di portare avanti senza esagerare ma anche senza negarsi (e negargli) nulla".