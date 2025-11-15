Il fastidio alla caviglia sinistra di Denzel Dumfries ha generato un po' di apprensione in casa Inter. Il dolore, spiega il Corriere dello Sport, è conseguenza di un colpo subito durante il match con la Lazio nell'ultimo turno di campionato, motivo che ha spinto lo staff medico olandese a rispedire il giocatore a Milano.

"Dalle prime indicazioni - scrive il Corsport - sembra che non sia a rischio la sua presenza nel derby di domenica prossima contro il Milan, ma la prudenza rimane d'obbligo. Oggi il calciatore è atteso ad Appiano. Il resto del gruppo, invece, non ci sarà. Cristian Chivu ha concesso tre giorni liberi". La ripresa degli allenamenti è fissata a martedì, quando dovrebbe riaggregarsi al gruppo anche Matteo Darmian.