Fresco di trasferimento al Manchester City, Tijani Reijnders aspetta il derby di Milano come se indossasse ancora la maglia dei rossoneri. L'olandese, che l'anno scorso ha fatto più volte male ai cugini dell'Inter, intervistato da Sportmediaset ha detto: "Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata. Anzi, 'Il derby della Madonnina (in italiano, ndr)' è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti" ha detto sicuro sull'attesissima sfida in programma per la prossima domenica.

Lo scudetto al Milan?

"La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto".

Sulla Qualificazione al Mondiale dell'Olanda e gli obiettivi della Nazionale Oranje, dove condivide lo spogliatoio con l'ex cugino Dumfries.

"Siamo sulla buona strada, non è ancora fatta, ma dobbiamo finire il lavoro lunedì, dobbiamo essere pronti per una partita difficile, ovviamente avremmo voluto raggiungere la certezza matematica della qualificazione con la polonia, sfortunatamente non è successo e allora dovremo finire il lavoro lunedì. Se ti qualifichi per il mondiale, vuole vincere il mondiale…abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo, a partire da lunedì quando vogliamo assicurarci il posto".