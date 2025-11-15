Lega Calcio Serie A ha comunicato le schede orarie per le partire dalla 18esima alla 22esima giornata del campionato Primavera 1, le prime dell'anno solare 2026. Un gennaio ricco di impegni per l'Inter Under 20 di Benito Carbone, che nel giro di sette giorni dovrà affrontare Juventus, Monza e Milan. Questo il dettaglio dei nuovi orari degli impegni del gruppo di Benito Carbone:

18esima giornata: domenica 4 gennaio 2026 ore 11.00 LECCE-INTER

19esima giornata: domenica 11 gennaio 2026 ore 13.00 INTER-SASSUOLO

20esima giornata: sabato 17 gennaio 2026 ore 13.00 JUVENTUS-INTER

21esima giornata: martedì 20 gennaio 2026 ore 18 INTER-MONZA

22esima giornata: sabato 24 gennaio ore 13.00 MILAN-INTER

Sezione: Giovanili / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 17:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
