Perde una posizione l'Inter nel ranking mondiale per club stilato mensilmente dalla IFFHS, l'Istituto Mondiale di Storia e Statistica del Calcio. I nerazzurri, a quota 470 punti nella nuova classifica aggiornata al 31 ottobre 2025, sono stati infatti superati dal Chelse al terzo posto, dietro al Paris Saint-Germain leader incontrastato con 517 punti, e al Real Madrid.

Inter che comunque distanzia nettamente tutte le altre connazionali, visto che la Juventus si trova al 19esimo posto, dietro anche alle brasiliane Fluminense e Botafogo, la Roma è 22esima e il Bologna 24esimo, quattro posizioni sopra il Milan. Bisogna addirittura scendere in 76esima posizione per trovare il Napoli di Antonio Conte.