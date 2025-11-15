Pio Esposito sta crescendo sul piano del gioco e con la nazionale ha messo a segno, nell'ultima partita contro la Moldova, il gol che ha permesso agli azzurri di raddoppiare dopo una gara molto complicata fino al viale del tramonto. Del classe 2005 dell'Inter ha parlato Marco Giannitti, ex ds del Perugia: "Qualcosa sta nascendo. Vedi Pio Esposito. Ma tecnicamente siamo ancora più indietro. Anche se pure l'Under 21 un po' sta crescendo. Spero che Gattuso, come ha fatto con Pio Esposito, possa prendere in considerazione anche altri ragazzi giovani. Comunque a livello di temperamento questa Nazionale mi piace".
Sezione: News / Data: Sab 15 novembre 2025 alle 19:12
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie
