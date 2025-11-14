"Ricordo che nel 1983 il presidente nerazzurro dell'epoca, Pellegrini, mi chiese di venire all’Inter come piccolo manager". Il racconto è di Beppe Marotta, presidente dell'Inter ospite oggi all'executive master 'Management dello Sport' organizzato dalla Rcs Academy Business School e intervistato da Daniele Dallera, caporedattore della redazione sportiva del Corriere della Sera: "Lui però amava occuparsi direttamente della gestione, quindi sono certo che se avessi accettato oggi non sarei presidente - prosegue il numero uno nerazzurro nel discorso fatto agli alunni -. Non serve velocità, bisogna arrivare ai traguardi con calma e saper gestire i momenti. Il mio culmine personale l’ho raggiunto alla Juve: avevo quasi 60 anni e una padronanza massima delle mie capacità professionali".
La scelta di Chivu:
"Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito".
Sul vecchio e il nuovo San Siro:
"Per i vecchi romantici, pensare all’abbattimento di San Siro porta amarezza e nostalgia. Io stesso, per la prima volta, ci sono entrato nel 1966… È stato un contenitore di enormi emozioni. Ma così non si tiene conto dell’innovazione, che passa anche dal concetto di modernità. Bisogna rispettare i criteri che devono essere presenti all’interno di uno stadio: sicurezza, che non c’è, accoglienza, per poter stare allo stadio tutto il giorno con intrattenimento di ogni genere, e senso di appartenenza. Avere una propria casa. Non era immaginabile una ristrutturazione, e così si è arrivati all’abbattimento. Ma bisogna farlo per forza. Lo stadio nuovo porta benefici diretti e indiretti, non avere più una cattedrale nel deserto ma un punto di riferimento anche in settimana, dare vita ad attività sociali. Noi oggi siamo fanalini di coda. Incassiamo 80 milioni l’anno dai matchday, l’obiettivo del Real è superare mezzo miliardo".
La forza economica del PSG:
"L'equazione non è più 'se spendo, vinco', ma va moltiplicata la motivazione per la competenza. Ed è quello che hanno fatto i francesi, cambiando modello di riferimento: basta nomi enormi, via ad investimenti su giovani talenti".
Gli inizi:
"Partii da Varese grazie ad una circostanza favorevole: abitavo vicino allo stadio. Mi stimolò la passione. Avevo 6-7 anni e assistevo agli allenamenti del Varese che all'epoca giocava in Serie A. Ero la mascotte. Così imparai la negoziazione, parlai con il magazziniere per avere una tuta in cambio di pulire le scarpe, sgonfiare i palloni, aiutare a lavare gli indumenti. A 18 anni conclusi il liceo classico e ottenni il primo contratto da dirigente, abbandonando un piccolo percorso perché ora ho ricevuto dalla Bicocca una laurea honoris causa, ma non ho potuto laurearmi perché iniziai a lavorare presto. A 19 anni ero direttore del settore giovanile".
I cambiamenti nel calcio:
"Era uno sport molto diverso da quello di oggi, in cui ci sono società quotate in borsa. Ma all’epoca erano semplici associazioni sportive con a capo il mecenate, l’imprenditore locale. A Varese Giovanni Borghi, della Ignis elettrodomestici, che per un debito di riconoscenza verso la collettività restituì qualcosa prendendosi a cuore lo sport cittadino. Era una polisportiva: il Varese nel '68 vinse 5-1 con la Juve. Il basket ha vinto tutto con Dino Meneghin. Ciclisti di fama internazionale. Pugilato. A fine stagione si chiamava il CFO per fare un calcolo delle perdite, oggi il contesto è completamente diverso. Lo sport oggi senza sostenibilità non avrebbe senso di esistere, il modello del mecenatismo non esiste più. Poi le società sono diventate Srl, con concetti giuridici diversi. Codice penale, civile e di giustizia sportiva a cui rendere conto. Anche l’organigramma è cambiato, con parvenze di società "classiche" e non più sportive. Sono entrate competenze industriali, finanziarie. Prima l’obiettivo era il traguardo sportivo costasse quel che costasse, oggi la sostenibilità porta a rispettare prima gli equilibri finanziari. Il concetto di passione però resta. Anche quello relativo alla cultura del lavoro, che mi ha portato ad imparare tutto quello che so. Ma c’è tanta ignoranza, alcuni direttori sportivi fanno confusione persino sul concetto di ammortamento... Io ho appreso molto da Sergio Marchionne, ad di Exor anche se con la Juventus non c'entrava niente. Lui era fautore della politica del cambiamento. Il leader è coraggioso, perseverante, deve ascoltare".
Il retroscena personale:
"Ero alla Sampdoria, dove arrivai dopo l'Atalanta dove stavo benissimo perché attratto dalla possibilità di riportare la Samp dalla B in alto. Così accettai la proposta del dottor Garrone con molto coraggio scendendo di categoria. L’allenatore era un mio carissimo amico, con cui ero stato a Venezia Gianfranco Bellotto, ndr). Arrivai, ci salutammo e gli dissi che non intendevo continuare con lui. Poi lo aiutai a trovare squadra".
L'augurio agli alunni:
"Insistete, perché c’è spazio e nel mondo dello sport siamo accoglienti. Dovete essere ottimisti: posti di lavoro ce ne sono...".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 16:47 Argentina-Angola, nessuna sorpresa: Lautaro Martinez titolare in attacco con Messi e Thiago Almada
- 16:31 Sky - Italia-Norvegia, possibile chance dal 1' per Pio Esposito. A centrocampo spazio per Frattesi
- 16:17 Da Chivu a Gattuso, la fiducia in Pio Esposito è totale. Ora l'ultimo tassello: la prima gioia a San Siro
- 16:03 Dall'U19 Femminile fino all'U15: tutti gli impegni del Settore Giovanile dell'Inter nel weekend
- 15:49 L'ex Inter Tonoli racconta il 'primo' Chivu: "Il ricordo che ho è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli"
- 15:34 Lasciò l'Inter per il Salisburgo, Ciardi: "Esperienza bella e complicata, ora ho meno paura di affrontare le difficoltà"
- 15:20 Mauro: "La Juve non è più un riferimento per i top italiani. E ormai in Italia arrivano gli scarti d'Europa..."
- 15:05 Spezia, Di Serio: "Nessuna pressione dopo l'addio di Esposito. Ognuno ha le sue carriere"
- 14:50 GdS - Dumfries domani sarà a Milano: lascia il ritiro olandese per precauzione. L'obiettivo è recuperare per il derby
- 14:36 Francia, Deschamps: "Se ho trovato un'ossatura di squadra? Troppi infortuni, questo è il mio rammarico"
- 14:21 Mondiale 2026, Carlos Augusto può sperare. Ancelotti: "Dubbi fino all'ultimo, possono succedere molte cose"
- 14:07 Qui Milan - Novanta minuti per Pulisic e Jashari nella sconfitta in amichevole con la Virtus Entella
- 13:52 Marotta: "Coraggiosi a scegliere Chivu, c'era chi evocava Mourinho. Benefici dal nuovo stadio". Poi svela: "Pellegrini mi voleva all'Inter"
- 13:38 Playoff Mondiale, la FIGC ragiona sullo stadio per la semifinale: San Siro in lizza insieme ad altri due impianti
- 13:24 Marino: "Zaniolo, per ora operazione molto positiva. Al contrario di quella di Sanchez della passata stagione"
- 13:10 Sky - Dumfries torna in Italia: leggero fastidio alla caviglia. Per l'Inter la situazione non sembra preoccupante
- 12:56 Moretto: "Al-Nassr-Brozovic, dialoghi in corso per il rinnovo. Sul suo possibile ritorno in Italia..."
- 12:42 Pio Esposito timbra anche in Nazionale: "Il gol mi fa stare più tranquillo, ma potevo farne di più"
- 12:28 Milan, Pulisic: "Lo scudetto è il nostro obiettivo. L'infortunio? Ora mi sento molto meglio"
- 12:14 Koeman: "Nella Polonia ammiro Zielinski dell'Inter, è un giocatore molto creativo"
- 12:00 Il sinistro di DIMARCO e la TESTA di ESPOSITO: gli INTERISTI salvano l'ITALIA. ALLARME DUMFRIES
- 11:56 Dumfries salta Polonia-Paesi Bassi: il laterale dell'Inter non è nella lista dei 23 convocati di Ronald Koeman
- 11:45 GdS - Inter regina di cross, gol e tiri (fatti e subiti). Manca attenzione in difesa?
- 11:30 Messaggero - L'Inter fa sul serio per Mario Gila: 20 milioni di euro sul tavolo. Lotito chiede di più. E a gennaio...
- 11:16 GdS - Napoli, altra tegola: Anguissa dovrà saltare 18-20 partite
- 11:02 CdS - Inter, l'attacco è completo: 4 punte e 6 possibili combinazioni
- 10:48 Pagelle CdS - Dimarco fondamentale, Esposito ancora in gol
- 10:34 TS - Stankovic jr, comunque vada sarà un successo: l'Inter vuole riacquistarlo, ma ci sono altre ipotesi sul tavolo
- 10:20 Bergomi duro con l'Italia, ma promuove Pio: "I cambi hanno portato i gol". Poi bacchetta Buffon
- 10:06 Terza maglia Inter 2026/27, si torna al passato: omaggio alla Uefa '98
- 09:52 Galante: "Icardi? I risultati hanno dimostrato che Spalletti aveva ragione. Ad Appiano il mister..."
- 09:38 TS - Esposito unica alternativa credibile a Retegui-Kean. E ora la Norvegia per sfatare un tabù
- 09:24 Pagelle TS - A Dimarco ed Esposito basta un quarto d'ora: ottimi giudizi per i nerazzurri
- 09:10 Pagelle GdS - Esposito ricompensato, Dimarco indovina l'assist
- 08:56 Dalla Nazionale all'Inter, Eder: "Conte coerente, Spalletti ipocrita. Che imbarazzo Icardi-Wanda! I miei anni all'Inter e il fallimento Suning..."
- 08:42 CdS - La Premier punta Stankovic, ma l'Inter non lo molla: non sarebbe una sorpresa se...
- 08:28 GdS - Oggi ultima seduta, poi tre giorni liberi. Martedì la ripresa con Lautaro e gli azzurri
- 08:14 Ancelotti: "Serie A equilibrata, l'Inter è la più europea. Chivu? Sta seguendo la linea di Inzaghi. E la Champions..."
- 08:00 Scaloni assicura: "Contro l'Angola spazio a tanti nuovi giocatori, ma in campo ci saranno molti campioni del mondo"
- 00:00 Un mesetto fa
- 23:48 Alla vigilia del derby apre Humana Football Corner: il calcio vintage a portata di mano
- 23:34 L'Italia vince, Mancini 'ringrazia' Dimarco per l'assist al bacio: "Ha un piede devastante"
- 23:20 Gattuso: "Esposito all'Inter ha compagni incredibili. Deve stare tranquillo, farà grandi cose"
- 23:05 Asllani spedisce l'Albania al playoff Mondiale: Andorra ko 1-0, decisivo il suo gol
- 23:01 Esposito a Sky: "Gattuso e Chivu hanno in comune la grande fiducia riposta in me. Devo ringraziarli e ripagarli sul campo"
- 22:50 Esposito: "Sarebbe bello segnare anche a San Siro, magari con l'Italia mi sblocco prima dell'Inter"
- 22:45 Assist di Dimarco per Mancini e gol di Esposito: gli interisti spaccano il match, l'Italia batte 2-0 la Moldavia
- 22:37 Sabatini: "Spalletti ha legittimato la Juventus. Allenerà con trasporto e può lottare per lo scudetto"
- 22:22 L'ex vice di Chivu, Gagliardi: "Esperienza con Cristian al pari dell'Europeo. Ecco cosa vi dico di lui e Bonny"
- 22:08 Croazia, il ct Dalic avvisa Sucic e soci: "Vincere per andare al Mondiale, poi daremo una possibilità ad altri giocatori"
- 21:54 R. Sosa bacchetta Conte: "Mi spiazza ogni volta che parla, non capisco. Lukaku-Hojlund più forte della LuLa"
- 21:40 Zanetton, pres. Tifosy: "Gli stadi sono importanti. La Premier League non si regge solo sui diritti tv"
- 21:25 Ricci: "Il nuovo S. Siro punto di riferimento per Milano. Inizio di un nuovo e meraviglioso ciclo per l'Inter"
- 21:10 Viviano: "Conte su Chivu esagerato. Non gli va bene nulla, dice di non parlare di arbitri e poi lo fa"
- 20:56 Sky - Barella leader azzurro: 'no' al giorno libero. Ha scelto lui di andare a Chisinau insieme ai compagni
- 20:42 Pisa, stop per Akinsanmiro: lussazione alla spalla destra per il centrocampista in prestito dall'Inter. Il comunicato
- 20:27 Mutu attacca Zenga: "Ecco cosa mi ha dato fastidio. Chivu è una leggenda dell'Inter tanto quanto te, più rispetto"
- 20:13 Polonia-Olanda, il ct Koeman rinvia la decisione su Dumfries: "È ancora in dubbio, più tardi parlerò col medico"
- 20:04 Norvegia, il Mondiale è cosa fatta: travolta anche l'Estonia 4-1, playoff ormai certi per l'Italia
- 19:44 Premio Marta e Premio Puskas, la FIFA svela le due shortlist: il lizza anche l'eurogol di Deiola in Cagliari-Venezia
- 19:28 Qualificazioni Mondiali, l'Italia sfida la Moldavia e Gattuso lascia a riposo tutti gli interisti: la formazione ufficiale
- 19:14 CF - Nuovo San Siro, le cifre del primo finanziamento: operazione da 354 milioni per le attività preliminari
- 19:00 Rivivi la diretta! Il "CASO DIOUF": resta all'INTER per... REGOLAMENTO! AKANJI giura amore, l'attesa di MOLDAVIA-ITALIA
- 18:45 Italia U21, Baldini avverte la Polonia: "Sappiamo cosa ci aspetta, ma l'unico pericolo siamo noi"
- 18:30 TyC Sports - Argentina, domani il test contro l'Angola: la decisione del ct Scaloni su Lautaro
- 18:15 Jeda elogia il lavoro di Chivu: "Bravo nella gestione e coesione del gruppo"
- 18:01 Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano"
- 17:46 De Canio: "Giusto che Conte si prenda una pausa. Ricordiamo che tre settimane fa batteva l'Inter..."
- 17:31 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan e Bologna-Inter le due semifinali: i dettagli sui biglietti
- 17:17 In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro