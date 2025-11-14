Aleksandar Stankovic sta confermando con il Bruges tutte le potenzialità che aveva fatto vedere negli anni scorsi. Come ricorda Tuttosport, il centrocampista è stato ceduto a 9,5 milioni di euro mantenendo un diritto di "recompra" per i prossimi due anni già fissato a 23 milioni per la fine del primo e 25 per il secondo anno. Nel frattempo il ragazzo ha esordito nella prima squadra della Serbia e ora il club di via della Liberazione non esclude di investire quelle cifre.

Qualora dovesse accadere, Stankovic potrebbe diventare il vice-Calhanoglu, ma anche una pedina sul mercato, visto che Tottenham e Newcastle hanno mostrato interesse e il suo valore potrebbe andare ben oltre 23 milioni. Inoltre l'Inter potrebbe anche decidere di lasciare il giocatore ai belgi per avere una corsia preferenziale su Ordonez, uno degli obiettivi per la difesa nel 2026.

Ad oggi, però, l'idea sembra quella di inserire il ragazzo nel progetto tecnico, anche perché Chivu lo conosce molto bene dopo averlo allenato tra il 2022 e il 2024 nella Primavera.