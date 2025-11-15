Prima di intervenire nella conferenza stampa di Milanello, Federico Dimarco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Norvegia: "Domani giochiamo in casa, quindi dobbiamo fare una grande partita e cercare di batterli. La Norvegia ha giocatori forti. Ai playoff con una sola sconfitta? Non facciamo noi le regole. Il girone è così e con una sola sconfitta siamo finiti i playoff".

Poi sul momento in nerazzurro e in Nazionale: "Ho avuto tanti momenti, sia belli che brutti, prima di questo. Alla fine dell'anno scorso ho sofferto tanto, ma ho cercato di uscirne bene col lavoro. Ora sono felice della fiducia di Cristian Chivu e Gennaro Gattuso. Con lui c'è un bellissimo feeling. È una persona schietta e ci ha fatto tornare ad avere senso di appartenenza verso la maglia della Nazionale".