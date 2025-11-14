Denzel Dumfries rientra in anticipo a Milano. L'esterno nerazzurro lascia il ritiro della Nazionale olandese per un infortunio rimediato in Inter-Lazio, situazione da monitorare in vista del derby del 23 novembre. Esposito prenota una maglia da titolare con l'Italia, il resoconto dell'amichevole di Lautaro.

Ven 14 novembre 2025 alle 19:00
Raffaele Caruso
