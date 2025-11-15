Il 26 novembre, a Madrid, l'Atletico sfiderà nuovamente l'Inter in Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marcos Llorente si proietta all'appuntamento cominciando da un commento sull'annata dei Colchoneros: "Abbastanza bene. Come dice Simeone, dobbiamo imporci lontano dal Metropolitano. In casa siamo forti, fuori bisogna migliorare. Abbiamo vinto a Siviglia col Betis, osso duro, la linea da seguire è quella", dice il centrocampista spagnolo.

E l’Inter, il vostro prossimo rivale di Champions?

"Una grande squadra, individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile e che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in 3 anni. Ha le idee molto chiare e in questa Champions ha vinto 4 gare su 4. Sarà una bella partita, molto aperta".

Come un anno e mezzo fa.

"Già. Quella doppia sfida del 2024 ha confermato la grande bellezza del calcio, uno sport nel quale non sempre vince il favorito o chi arriva meglio alle partite. Loro volavano, noi arrancavamo, siamo passati noi. L’Atletico è stata l’unica squadra capace di eliminare l’Inter dalla Champions negli ultimi 3 anni".