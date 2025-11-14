Vlada Avramov, ex portiere della Fiorentina oggi allenatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League, ha parlato per Tutto Mercato Web del debutto nella Nazionale maggiore serba di Aleksandar Stankovic: "Contro l'Albania ha giocato benissimo, credo sia stato il migliore in campo in quella partita. È giovane, ha le potenzialità per fare bene come il padre Dejan".

Lo Scudetto chi lo vince?
"Spero che lo Scudetto lo possa vincere l'Inter, anche perché il mio amico Aleksandar Kolarov è il vice allenatore". 

Sezione: Focus / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 21:48
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print