Vlada Avramov, ex portiere della Fiorentina oggi allenatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League, ha parlato per Tutto Mercato Web del debutto nella Nazionale maggiore serba di Aleksandar Stankovic: "Contro l'Albania ha giocato benissimo, credo sia stato il migliore in campo in quella partita. È giovane, ha le potenzialità per fare bene come il padre Dejan".

Lo Scudetto chi lo vince?

"Spero che lo Scudetto lo possa vincere l'Inter, anche perché il mio amico Aleksandar Kolarov è il vice allenatore".