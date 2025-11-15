Raul Talarico, centrocampista del L.R. Vicenza, ospite del format 'È solo calcio' de Il Giornale di Vicenza racconta l'emozione vissuta dopo la vittoria in casa dell'Inter U23: "Quella corsa sotto la curva a Monza, così spontanea, dopo il gol di Stückler, dimostra quello che stiamo diventando: un gruppo importante, coeso. Poi sul pullman ci siamo divertiti perché queste partite danno qualcosa in più dei tre punti: sono un segnale importante, per chi ci segue sempre e anche per noi stessi".