"Sorrisi, ricordi, aneddoti, retroscena. Ma pure tanto presente", così la Gazzetta dello Sport descrive l'evento andato in scena ieri e al quale ha presenziato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, davanti agli studenti della RCS Academy, dove il numero uno dei nerazzurri "si è raccontato a cuore aperto, parlando del suo passato, del suo presente, ma soprattutto del futuro". Una chiacchierata che Marotta apre invitando gli studenti presenti ad essere ottimisti sul lavoro.

Il presidente nerazzurro ha parlato del suo percorso professionale, dei cambiamenti vissuti e affrontati negli anni nel mondo del calcio, ma anche e tanta Inter: dalla scelta di puntare su Cristian Chivu, comprese le esoteriche evocazioni di Mourinho nell'immediato post Inzaghi (LEGGI QUI), al capitolo San Siro, tema sul quale ha ancora una volta sottolineato l'esigenza per Inter e Milan di costruire un nuovo impianto.