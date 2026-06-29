"Nuova fase sbloccata. O si vince o si torna a casa. Buona fortuna ai nostri ragazzi per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA!". Questo il messaggio pubblicato sui propri profili social dall'Inter, che ha inviato l'in bocca al lupo ai sei nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali nella fase a eliminazione diretta (il settimo, Hakan Calhanoglu, è stato eliminato a sorpresa già nella fase a gironi).

Il primo a scendere in campo, nella notte italiana, sarà Denzel Dumfrires, in Paesi Bassi-Marocco, poi sarà il turno di Ange Yona Bonny in Costa d'Avorio Norvegia (domani ore 19), quindi Francia-Svezia alle 23 (Thuram indisponibile). Venerdì notte, toccherà a Petar Sucic, che sarà protagonista nel match tra la sua Croazia e il Portogallo, quindi spazio a Svizzera-Algeria, dove Manuel Akanji incontrerà il suo ex ct Petkovic. Infine, allo scoccare della mezzanotte di sabato, Davide contro Golia, Capo Verde-Argentina con Lautaro Martinez annunciato come titolare al fianco di Lionel Messi.