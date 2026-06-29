L'Inter sembra aver individuato gli obiettivi da centrare per due ruoli ad oggi scoperti: quello del difensore centrale che andrà a sostituire Francesco Acerbi e quello del laterale destro con cui verrà riempita la casella lasciata libera dalla partenza di Denzel Dumfries.

A destra "il nome più caldo al momento è Anan Khalaili, israeliano dell’Union Saint-Gilloise che i nerazzurri hanno visto da vicino in Champions League. L’impressione è che, a prescindere dai nomi - gli altri vanno da Ndoye a Dodo, a Cambiaso in un incastro con la Juventus che magari coinvolga Frattesi -, i nerazzurri vogliano qualcuno con caratteristiche diverse da Dumfries e l’israeliano ha la corsa di un Palestra", come si legge su Tuttosport.

Per quel che riguarda la difesa, invece, "pure in questo caso attenzione alla pista belga, dato che piace da tempo Joel Ordonez, ecuadoriano del Club Brugge. Ma, soprattutto, l’Inter sembra decisa a fare sul serio per Trevoh Chalobah, con cui flirta da diverse sessioni di mercato senza essere mai andata oltre il primo appuntamento. Nel ruolo, è da registrare una crescente freddezza attorno al nome di Oumar Solet, che pure a un certo punto sembrava molto vicino. Qualche dubbio interista e il fatto che l’Udinese - complici alcune sirene estere - voglia tenere la barra dritta sul prezzo hanno allontanato la chiusura".