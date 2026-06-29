Un Mondiale da protagonista, un gran gol al Ghana e prestazioni altamente positive che sostanzialmente l’hanno nuovamente presentato al pubblico globale. Petar Sucic sta sicuramente vivendo un torneo da protagonista. E oggi le sue abilità sono sotto gli occhi di tutti. Prelevato dalla Dinamo Zagabria a gennaio 2025 – con il calciatore arrivato a Milano lo scorso giugno, per il Mondiale per club – per 14 milioni, più 2 di bonus, più 10% di percentuale sulla futura rivendita, oggi il croato vale quantomeno il triplo di quanto è stato pagato. Il ragazzo, secondo quanto appurato da FcInterNews, vuole assolutamente restare a Milano e giocare la prossima stagione con i nerazzurri. Nonostante infatti ci sia stato un sondaggio da parte di un paio di club della Premier League – nulla di concreto, ma una richiesta di informazioni che comunque denota un potenziale interesse su di lui – Sucic punta a un ruolo da protagonista con l’Inter, acquisendo sempre maggior spazio quando Cristian Chivu deciderà di schierarlo.

Nessun dubbio

Certo, è quasi normale che i sondaggi di club non di primissima fascia non scalfiscano chi fa parte di una società così importante come l’Inter – anche se magari paradossalmente l’ingaggio potrebbe essere di gran lunga superiore -, ma per ora non c’è alcun dubbio da fugare. Qualora arrivasse una proposta che non si può rifiutare da un top club mondiale la situazione potrebbe anche cambiare, per Petar e in Viale della Liberazione, ma questo è un discorso che tocca praticamente ogni calciatore al mondo. La verità è che oggi Sucic vuole rimanere all’Inter. Diventare un pilastro della squadra. E continuare a competere per conquistare sempre più titoli.