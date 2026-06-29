Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato del possibile scambio tra Cambiaso e Frattesi. Di seguito le sue parole: "I rapporti sono ottimi con Marotta e con altri dirigenti. Ciò ci ha permesso in questi anni di trovare forme di collaborazione interessanti per la società per cui opero, vale a dire la Juventus. Frattesi-Cambiaso? Non c'è mai stato nulla, ultimamente non ci siamo mai sentiti perché abbiamo tante cose da fare. Magari ci saranno da domani, ma sicuramente non sono stati argomenti trattati fino ad oggi", ha detto il dirigente della Juventus.