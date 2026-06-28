L'Inter è pronta ad alzarsi dal tavolo per le trattative per Curtis Jones. Secondo quanto appreso da TEAMtalk, il club nerazzurro ha avvertito il Liverpool che non soddisferà le sue attuali richieste economiche per il centrocampista ed è pronta ad abbandonare la pista battuta dallo scorso gennaio se i Reds si rifiuteranno di abbassare le proprie pretese. I Campioni d'Italia restano determinati ad ingaggiare il nazionale inglese quest'estate e Jones ha chiarito che la sua priorità è il trasferimento a San Siro, ma devono fare i conti con le richieste del club di Anfield, che in Viale della Liberazione vengono ritenute eccessive considerando che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027.
L'ammirazione per Jones resta intatta
L'ultima offerta dell'Inter si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, ma il Liverpool continua a valutare il venticinquenne 40 milioni di euro, somma che non convince l'Inter. Tutte le parti coinvolte si aspettavano che Jones avrebbe avuto il permesso di lasciare Liverpool quest'estate, qualora fosse pervenuta un'offerta adeguata. L'Inter continua ad ammirare molto Jones e lo considera uno dei suoi obiettivi prioritari per il centrocampo, ma i dirigenti del club hanno chiarito durante i colloqui di non avere alcuna intenzione di pareggiare la valutazione attuale del Liverpool; facendo capire anche di poter aspettare pur di non pagare un prezzo eccessivo.
Non è ancora finita
Tuttavia, nonostante il notevole divario tra i club, le trattative restano aperte. Fonti attendibili hanno confermato che i rappresentanti di entrambi i club, insieme agli intermediari che lavorano al trasferimento, sono rimasti in contatto regolarmente nel corso dell'ultima settimana nel tentativo di trovare un accordo. Sebbene non si consideri ancora imminente un accordo, nessuna delle due parti ritiene che la trattativa sia fallita. Gli intermediari coinvolti nelle trattative stanno incoraggiando l'Inter a migliorare la propria offerta, convinti che così il Liverpool potrebbe ammorbidire la sua posizione. È confermato l'interesse di diversi club inglesi, ma Jones gradirebbe parecchio un'esperienza in Serie A e crede che passare all'Inter rappresenti il giusto passo successivo nella sua carriera.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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