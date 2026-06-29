C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter ed è quello di Niccolò Pisilli. Una pista quasi mai citata in passato sui media in chiave nerazzurra e che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore, come si legge sul Corriere dello Sport.

In mezzo al campo è noto l'interesse per Curtis Jones, così come la distanza con il Liverpool, che chiede 35 milioni (di sterline) contro i 25 milioni (di euro) offerti dall'Inter. In più l'inglese ha uno stipendio importante. Pisilli, invece, "ha tutti i requisiti da Inter: giovane, 21 anni, italiano - aspetti che mettono l’operazione in pole per gradimento assoluto dei parametri di investimento - è nazionale e ha una quotazione da 25 milioni e uno stipendio dentro i 2,5. Sono così concepiti gli affari per cui Oaktree dà il via libera senza bisogno di autorizzazioni sovrane. Pisilli sarebbe un colpo in continuità tecnica con Frattesi (in uscita)".

"La Roma - si legge ancora - ha fatto arrivare a chiare note l’idea di non svendere, di non sentire cappi vincolanti al collo e di poter far fronte al rispetto dei parametri Uefa anche con le cessioni di piccolo cabotaggio avviate. In più Pisilli ha tutta l’intenzione di restare e di giocare la Champions con la sua squadra del cuore. Ma se davvero le prossime 48 ore portassero all’offerta da Milano verso la Capitale quei 25 (più bonus) sarebbero una plusvalenza netta. E un pensiero lo farebbero tutti. Per ultimo, se fosse indirizzato verso l’unica strada dell’addio, anche il giocatore (sul quale si era mosso nelle settimane passate anche il Como (...)".