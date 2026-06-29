Ci sarà anche un po’ di Italia all’Hong Kong Football Festival 2026. Lo annuncia il Consolato Generale d’Italia segnalando la partecipazione all'attesa manifestazione da parte di Inter e Juventus. L’evento prevede lo svolgimento di due partite presso il Kai Tak Stadium: il 1° agosto si giocherà Manchester City-Inter, mentre il 5 agosto sarà la volta di Chelsea-Juventus. La manifestazione segna il ritorno del calcio europeo per club a Hong Kong e offrirà al pubblico locale l’opportunità di assistere a incontri tra alcune delle principali squadre del panorama calcistico internazionale.
Si rinsaldano i legami tra Italia e Hong Kong
“La presenza di Inter e Juventus, tra i club più rappresentativi del calcio italiano, conferma inoltre i consolidati legami sportivi e culturali tra l’Italia e Hong Kong e contribuisce a rafforzarli ulteriormente”, sottolinea il Consolato generale. Organizzato da TEG Sport e patrocinato dalla Football Association of Hong Kong, China, l’Hong Kong Football Festival 2026 si svolgerà dal 31 luglio al 5 agosto presso il Kai Tak Stadium. Tutte le informazioni e i dettagli sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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