Oggi Piero Ausilio è a Rimini, dove apre i battenti il Calciomercato estivo 2026. Il direttore sportivo dell'Inter, sottolinea Sportmediaset, in questo èperiodo è impegnato su tre fronti già aperti. Il primo riguarda il ruolo di esterno destro, dove l'Inter, perso Marco Palestra, ha spostato le sue attenzioni su Adan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, per il quale c'è già un'offerta da 15 milioni del Napoli, che ha anche un accordo quinquennale con il giocatore. I belgi per adesso hanno rifiutato, chiedendo una cifra più alta e i nerazzurri per effettuare il sorpasso dovranno alzare la posta.

Il discorso si sposta poi sulla difesa, dove la trattativa per Oumar Solet, avviata settimane fa, si è raffreddata. Il rivale dei nerazzurri in questo caso è l'Atletico Madrid, con il centrale francese che sembrerebbe orientato ad accettare la soluzione spagnola visto il silenzio da Milano. Proprio al posto di Solet, in Viale della Liberazione starebbero pensando a Trevor Chalobah del Chelsea, per il quale la richiesta è di 35 milioni di euro. L'avversario dei nerazzurri è il Como, che avrebbe già messo sul piatto 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Insomma, Ausilio avrà molto da fare in questi giorni.