Petar Sucic ha brillato contro il Ghana segnando un grandissimo gol e il giornalista e scrittore istriano Robert Matteoni afferma che dovrebbe avere un posto da titolare anche quando non è in forma. Intervenuto negli studi di HRT, Matteoni esalta le qualità del centrocampista dell'Inter: "Il suo potenziale fisico e tecnico è tale che, anche quando non è in forma, dovrebbe avere un posto in prima squadra, perché porta grinta e aggressività". E poi si lancia in un paragone: "A differenza di Marcelo Brozovic, che è un giocatore essenziale, lui ha un bel gioco ed è abile nei passaggi. E con l'età può solo migliorare". 

Sezione: News / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 13:12
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.