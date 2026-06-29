Petar Sucic ha brillato contro il Ghana segnando un grandissimo gol e il giornalista e scrittore istriano Robert Matteoni afferma che dovrebbe avere un posto da titolare anche quando non è in forma. Intervenuto negli studi di HRT, Matteoni esalta le qualità del centrocampista dell'Inter: "Il suo potenziale fisico e tecnico è tale che, anche quando non è in forma, dovrebbe avere un posto in prima squadra, perché porta grinta e aggressività". E poi si lancia in un paragone: "A differenza di Marcelo Brozovic, che è un giocatore essenziale, lui ha un bel gioco ed è abile nei passaggi. E con l'età può solo migliorare".