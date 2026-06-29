Fabio Capello parla alla Gazzetta dello Sport del Mondiale in corso di svolgimento negli Stati Uniti e in particolare di quel che sta facendo l'Argentina, qualificata ai sedicesimi di finale con Leo Messi grande protagonista. "Leo è il genio che cammina: corre poco, ma sempre al momento giusto. La classe è talmente tanta che fa passare in secondo piano l'età. Sta dimostrando grande orgoglio, non vuole mollare la Coppa vinta nel 2022".

Accanto al numero dieci gioca sempre Lautaro: sensazioni?

"Messi è straordinario e Lautaro si sta confermando la sua spalla ideale. Il capitano dell'Inter si sacrifica molto per Leo: è più Robin che Batman rispetto a come siamo abituati a vederlo in Italia. Però...".

Però...

"Lautaro è un top anche da spalla di Messi, altrimenti il ct Scaloni non lo preferirebbe a Julian Alvarez, un altro big nel mirino di tutte le super potenze europee. Non è facile rinunciare all'interista: corre e pressa anche per Leo".