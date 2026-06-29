"Se abbiamo smaltito la delusione di Palestra? Mah, sono dinamiche di mercato, sono cose normali. Non sarà la prima né l'ultima. Sono successe anche in passato, magari hanno avuto meno eco mediatica. Nel bene e nel male, fanno parte di scelte legittime che un calciatore può fare. Stiamo già guardando oltre. Quello è il passato, non c'è nessun problema". Così Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parlando a Sky Sport, a margine dell'evento di apertura del calciomercato a Rimini.

Tema di competitività con la Premier.

"E' evidente ci sia un tema a livello economico, lo dicono i numeri. Questo non vuol dire che non sia la voglia o la competenza di fare squadre di un certo livello, forti, che possano essere competitivi su tutti i fronti, compreso quello europeo. E' normale che la differenza di potenzialità economica è una cosa che non devo smentire io".

Il budget per Palestra verrà indirizzato altrove?

"Quello era il valore che abbiamo dato a Palestra, un valore importante. penso che Oaktree ha dimostrato con quel tipo di offerta credevamo nel valore del giocatore. Era un'idea di investimento su un ragazzo giovane, italiano e di prospettiva. Non signfica che investiremo la stessa cifra per un altro, o magari anche sì. C'è un budget che cercheremo di sfruttare al meglio per fare una squadra migliore, con giocatori funzionali".

Khalaili, Dodò, Norton-Cuffy vi interessano?

"Puoi fare anche altri cinque nomi. Se ne fai dieci, magari uno lo trovi anche. Stiamo verificando le varie situazioni dopo aver lavorato fino a pochi giorni fa su Palestra. Ci stiamo confrontando, cercheremo di capire chi è il giocatore più adatto alle nostre esigenze".