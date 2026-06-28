MVP di Croazia-Ghana 2-1, gara che ha regalato la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale come seconda forza del girone L alla squadra di Zlatko Dalic, Petar Sucic ha risposto anche a una domanda sull'Inter, nella zona mista del Philadelphia Stadium: "Oggi penso di essere un giocatore e una persona migliore rispetto a quando sono arrivato all'Inter - ha spiegato il centrocampista -. Le mie prime partite con la maglia nerazzurra sono state al Mondiale per Club, ero davvero felice ed emozionato di entrare a far parte di un club come l'Inter, che reputo tra i più grandi al mondo. Abbiamo avuto una stagione davvero fantastica vincendo due trofei (scudetto e Coppa Italia, ndr). Sono contento di tutti nel club, lavoro ogni giorno per migliorarmi. per crescere e per aiutare la mia squadra".