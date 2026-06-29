Non solo prima squadra. Si accende anche il mercato del settore giovanile ed è anche il caso che riguarda l'Inter. Secondo quanto riferisce Gazzetta Regionale, la dirigenza nerazzurra guarda con molta attenzione il profilo di Riccardo Falconi, difensore classe 2011 di proprietà dell'Empoli. Nonostante la finale scudetto persa, la stagione di Falconi è stata davvero positiva tanto d'aver attirato su di sé le mire di Inter e Fiorentina. Struttura, lettura e capacità di impostare: è il prototipo del difensore moderno. Chi riuscirà a prenderlo, farà un affare.