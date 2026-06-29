Enzo Maresca è tornato al Manchester City, e stavolta da capo allenatore della Prima squadra. Dopo i rumors dei giorni scorsi che avevano di fatto già reso nota il come-back dell'allenatore italiano a Manchester, adesso c'è l'ufficialità: "Il Manchester City è lieto di confermare la nomina di Enzo Maresca come allenatore. L'italiano ha firmato un contratto triennale fino all'estate 2029" si legge nel comunicato diramato dai Citizens, che aggiungono: "Per Maresca è la sua terza parentesi al Club, e arriva armato di una ricchezza di esperienza e successo a livello elitario. Bentornato a casa Enzo". Decisione, quella di Maresca, che non ha accolto di buon grado il Chelsea, club che l'italiano ha salutato per sposare la causa del post-Guardiola e che subito dopo l'ufficialità ha, a sua volta, diramato un comunicato durissimo nei suoi confronti.

"La stagione 2025/26 è stata estremamente deludente per il Club e i suoi sostenitori. Un fattore importante che ha contribuito è stata l'interruzione causata a seguito dei cambiamenti che il Club è stato costretto ad apportare alla posizione di Capo Allenatore durante il periodo natalizio. A causa dei recenti sviluppi, riteniamo che sia importante spiegare ai nostri sostenitori cosa è successo e perché il nostro ex capo allenatore ha lasciato il Club il 1° gennaio 2026. Nell'autunno dello scorso anno, il Club è stato informato dal nostro ex capo allenatore che ci sarebbe potuta essere un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola a fine della stagione. Ci è stato da subito chiaro che era un suo desiderio quello di succedere a Guardiola e che era pienamente impegnato a perseguire l'opportunità, nonostante fosse sotto un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere. Nel dicembre 2025 si è dimesso inaspettatamente e bruscamente dalla sua posizione. Ovviamente, ci siamo sentiti delusi perché credevamo che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club e un'altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea appena l'anno prima. Nessun club vuole cambiare il suo allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare a svolgere le sue responsabilità fino alla fine della stagione, il Club non ha avuto altra scelta che proteggere i giocatori e i tifosi e accettare le sue dimissioni. Date le circostanze e dato il rispetto reciproco tra i club, è stato raggiunto un accordo confidenziale con il Manchester City, che include il pagamento del risarcimento. È stato raggiunto anche un accordo confidenziale con l'ex capo allenatore in base al quale pagherà un risarcimento", si legge sul sito dei Blues.

Parole alle quali Maresca ha prontamente replicato scusandosi con il Chelsea e i suoi tifosi, prendendo altresì le parti del City, spiegando: "La decisione di lasciare è stata esclusivamente mia. Riconosco che la mia partenza dal Chelsea nel corso della stagione abbia causato disagi al club e me ne scuso. Non era né mia intenzione né mio desiderio".