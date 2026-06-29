Ospite con la sua voce di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Radio Rai, l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, che ha raggiunto a fine campionato l'obiettivo salvezza ed è rimasto sulla panchina dei salentini, ha parlato anche della stagione più ombre che luci di Francesco Camarda, uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Il tecnico ha voluto spezzare una lancia a favore della punta di proprietà del Milan:

"Camarda ha raccolto 20 presenze in Serie A, per un ragazzo nato nel 2008 non è poco - ha analizzato Di Francesco -. Poi è stato sfortunato a causa dell'infortunio alla spalla. Ha grandi potenzialità, è giusto che faccia un certo tipo di percorso. Ricordiamoci quello che ha fatto Pio Esposito: è arrivato all'Inter dalla B e sembrava che stesse in quella squadra da dieci anni".