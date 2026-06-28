FootyHeadlines propone le immagini definitive della nuova seconda divisa dell'Inter per la stagione 2026-2027, fornite dal creator Opaleak. Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane: la maglia sarà bianca con righe sottili blu navy in stile divisa da baseball, con il logo dell'Inter che apparirà scontornato nella sua applicazione. La maglia da trasferta, prodotta come ormai consuetudine dal 1998 da Nike, sarà disponibile a partire da fine luglio/agosto 2026.

Sezione: Copertina / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 18:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.