Nel corso del consueto appuntamento sul podcast “Caffè Di Marzio” su TMW, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha nuovamente analizzato i fascicoli di mercato aperti dall'Inter in merito all'interessamento per i cartellini di Trevoh Chalobah e Anan Khalaili. Il giornalista di Sky Sport si è soffermato in particolare sulle cifre che dovrebbero richiedere Chelsea e Union Saint Gilloise per lasciar partire i propri tesserati, a prescindere dalla destinazione.

Di Marzio fa chiarezza sulle cifre per Chalobah e Khalaili

"Parlando di Chalobah, evidenzio subito come non sia assolutamente facile trattare con le squadre di Premier League. Ciò che si può fare è rivolgersi a compagini inglesi che dispongono di rose molto ampie e che mirano a sfoltire l'organico. I londinesi sono tra queste, ma non è che i propri giocatori li cedono in prestito: per l'ex Crystal Palace vogliono 30 milioni di euro + 5 di bonus. Di conseguenza, i 25 milioni di euro proposti dal Como non bastano. Per quanto riguarda il terzino israeliano, nemmeno l'Union Saint-Gilloise si fa prendere per il collo e se ha un giocatore forte come Khalaili ti chiede non meno di 30 milioni di euro e forse anche qualcosina di più".