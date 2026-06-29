Come spiegato approfonditamente questa sera da Piero Ausilio, l'Inter sul mercato prenderà due difensori e un laterale destro per sostituire il partente Denzel Dumfries. In attacco, salvo sorprese, le cose rimarranno così. E a centrocampo? Dipenderà dalle uscite, almeno interpretando quello che ha spiegato il diesse nerazzurro ai cronisti, a margine dell'evento di apertura del calciomercato andato in scena a Rimini: "Faremo delle valutazioni con Chivu perché il centrocampo deve essere fatto coi numeri giusti", ha spiegato Piero Ausilio parlando dell'intenzione del club di puntare per 'il presente e per il futuro' su Aleksandar Stankovic. Il serbo, Ausilio dixit, rimarrà almeno fino a metà agosto a disposizione di Cristian Chivu al pari di Yanis Massolin, giocatore preso a gennaio e parcheggiato al Modena fino a fine stagione. Facile immaginare per lui un destino lontano da Milano, probabilmente in prestito. Discorso simile per Davide Frattesi, per il quale si sta cercando una cessione a titolo definitivo. Per cercare il famoso 'equilibrio' nel reparto nevralgico del campo che in questo momento è intasato, se si calcola che la conferma per un altro anno di Henrikh Mkhitaryan è solo da ratificare. All'armeno si aggiungono gli intoccabili Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, oltre a Petar Sucic, il nuovo che avanza anche al Mondiale.

Insomma, aggiungere un altro elemento ora appare alquanto difficile. Anche se questo non si traduce in immobilismo dell'Inter, vedi il capitolo Curtis Jones che rimane ancora aperto: "lo non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato - ha ammesso Ausilio -. Ma devo essere altrettanto sincero: ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo, che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e quella che dà il Liverpool. Il Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, essendo un suo giocatore, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno. Quindi in questo momento direi che è una operazione molto difficile".

Se l'inglese è una pista teoricamente percorribile, è 'fantamercato' parlare di Eduardo Camavinga, nome timidamente accostato all'Inter qualche settimana fa: "Dobbiamo essere realisti, ci sono giocatori che possono essere presi in considerazione, altri che non possono. Di Camavinga conosciamo i numeri, sia di valore che di stipendio, quindi non è percorribile", ha spiegato Ausilio. Che, infine, ha smontato le voci su un possibile interessamento dell'Inter per Nicolò Pisilli della Roma: "Noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo".