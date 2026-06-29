Una delle urgenze di mercato dell'Inter è diventata la questione relativa alla difesa. Diventerà ufficiale a stretto giro di posta l'acquisto da parte del Panathinaikos di Stefan De Vrij, che lascia quindi l'Inter dopo otto anni costellati di soddisfazioni e trofei. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'olandese non ha accettato la proposta di un contratto per un anno fatta dalla dirigenza nerazzurra, che aveva messo sul piatto uno stipendio ridotto. I greci hanno invece avanzato un annuale ma con un'opzione per la seconda stagione e alla fine De Vrij andrà in Grecia.

De Vrij e Acerbi lasciano l'Inter: adesso servono rinforzi in difesa

"Vista la sua partenza e quella di Acerbi, altro a scadenza, a Chivu serviranno un paio di rinforzi lì dietro - si legge sulla rosea oggi -. E proprio anche su questo fronte sta continuando a lavorare l'Inter. La pista Oumar Solet però al momento si è molto raffreddata, mentre è tornato d'attualità il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea. Un vecchio pallino interista, un profilo che il club ha seguito anche in altre sessioni ma per il quale si ritroverà a "battagliare" sul terreno del calciomercato col Como (che ha già presentato un'offerta ufficiale ai Blues)".