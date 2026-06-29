Comincia con un pensiero su Lionel Messi, campione infinito che sta trascinando l'Argentina ai Mondiali 2026 da assoluto protagonista, l'intervista rilasciata da Javier Zanetti al giornalista di ESPN, Emiliano Raddi: "Continua a sorprendermi - dice Pupi -. Sono felice per lui perché so cosa prova per la nostra nazionale, so cosa prova in ogni partita che gioca. Alla sua età, la verità è che quello che sta facendo è incredibile e ci piace vederlo così com’è, e soprattutto ci piace vederlo felice".

Il discorso, poi, si sposta inevitabilmente su Lautaro Martinez, autore del suo primo gol al Mondiale contro la Giordania: "Lauti è sempre un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ed è un attaccante che ti dà sempre la sensazione di metterci tutto".

In seguito, il vice presidente dell'Inter si esprime anche su Nico Paz, sogno di mercato che è rimasto tale dopo la decisione del Como di acquistarlo dal Real Madrid: "Nico, per me, ha un futuro enorme, alla sua età ha già la possibilità di giocare un Mondiale".

Infine, Zanetti crede che l'Albiceleste di Lionel Scaloni debba provare a fare il bis al Mondiale dopo la vittoria del 2022: "Puntiamo a vincere la Coppa del Mondo, dobbiamo difendere ciò che abbiamo conquistato in Qatar".