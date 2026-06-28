L'Inter continua a monitorare il mercato dei difensori e restano da seguire con attenzione gli sviluppi attorno ad Evan N'dicka. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale della Roma potrebbe diventare uno dei nomi più caldi delle prossime settimane, complice la necessità del club giallorosso di realizzare importanti plusvalenze entro la scadenza del 30 giugno per rispettare gli obiettivi fissati dal Settlement Agreement con la UEFA.
La società capitolina è infatti al lavoro per raggiungere il traguardo dei 60 milioni di euro di plusvalenze. In questo scenario, N'dicka può rappresentare uno dei giocatori con il maggiore valore da cedere sul mercato nelle prossime 48 ore.
Solita concorrenza dalla Premier
La situazione è seguita dall'Inter con particolare interesse, resta da capire se ci saranno accelerazioni improvvise. Chivu ha bisogno di rinforzi nel reparto arretrato, il difensore francese conosce già la Serie A, ha maturato esperienza internazionale e rappresenterebbe un rinforzo di alto livello. Marotta, qualche giorno fa, ha negato categoricamente la pista. Bluff?
L'Inter, però, non sarebbe l'unico club interessato al difensore. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, anche diverse società di Premier League stanno seguendo con attenzione la situazione..
La Roma, nel frattempo, continua a valutare tutte le possibili soluzioni per sistemare i conti. Tra i principali candidati alla cessione figura anche Manu Koné, seguito in particolare dall'Atletico Madrid ed ex pallino di mercato dell'Inter.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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