Dopo l'elezione di Malagò come presidente della FIGC, ora è il tempo di pensare al prossimo commissario tecnico. I candidati principali sono due: Mancini e Conte. Secondo SportMediaset il primo è in vantaggio sul secondo. Tutti si aspettano un cambiamento in seno al mondo del calcio e anche Abodi: "Con questo spirito, forse, le riforme che non arrivano da 16 anni si possono manifestare". Che cosa si aspetta? "La capacità di ascoltare". "Lo chiedo prima di tutto a me stesso. Mi aspetto che il sistema-calcio, tanto più forte di questo consenso che è stato ottenuto da Giovanni Malagò, proponga delle cose". E ancora: "Sappiamo perfettamente quello che già può partire dal sistema, prima che il sistema chieda al governo di fare altro". Le parole riprese dall'ANSA.