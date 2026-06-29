La scelta di Marco Palestra di trasferirsi al Chelsea, preferendo la destinazione inglese all'Inter, invita Fabio Caressa a una riflessione più ampia sul calcio moderno, sempre più dominato dai soldi: "Non voglio fare del populismo, ma quanto guadagnerà in carriera Palestra? 80, 90, 100 milioni di euro? Di più, se gli va bene con gli sponsor. Ha giocato al Cagliari fino adesso, ok? Deve fare un salto di qualità. Giocare in una squadra con delle prospettive diverse rispetto al Cagliari, che ha fatto un ottimo campionato, non è facile. In Italia fisicamente Palestra domina, in Inghilterra insomma... Il Chelsea di questi anni ha fatto operazioni così perché fa trading, quasi solo trading. Dà garanzie per la crescita del giocatore? Dà un sacco di soldi, questo sì. Ma siamo sicuri, sicuri, sicuri, sicuri che questo vada bene per il ragazzo? Siamo certi che non gli avrebbe fatto meglio rimanere in Italia? A prescindere dalla squadra. Non lo so, mi sembra che mettere sempre davanti a tutto i soldi... Se funziona così, a me non piace tanto. Direi quasi che non mi piace più, perché io voglio ancora rivedere giocatori che restano in posti anche per altri motivazioni che non siano quelle economiche, che non cambiano squadra ogni due anni. Ancora una volta, pensateci, quando fate le scelte, cari giocatori giovani. Pensateci, perché milionari lo sarete lo stesso. Felici non lo so".