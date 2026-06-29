La giornata di oggi, lunedì 29 giugno, coincide con l'apertura ufficiale del calciomercato estivo. L'Inter, dopo aver perso Palestra, sembra lontana dal chiudere trattative tra difesa e centrocampo. Strategia o c'è da preoccuparsi? Ospite di oggi, Andrea Bosio.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.